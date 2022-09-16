Cabaret de Noël Les années folles Fort-Mahon-Plage
lundi 28 décembre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Cabaret de Noël Les années folles
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-28 20:30:00
fin : 2026-12-28
Date(s) :
2026-12-28
PLONGEZ AU COEUR DES ANNÉES 1920, Un spectacle unique en son genre Charlestone, gatsby …
Buvette avant le spectacle à partir de 19 h 30 !!!
Tarif unique 20 €.
Inscription Office de Tourisme Rdv 20h30 pour le spectacle
PLONGEZ AU COEUR DES ANNÉES 1920, Un spectacle unique en son genre Charlestone, gatsby …
Buvette avant le spectacle à partir de 19 h 30 !!!
Tarif unique 20 €.
Inscription Office de Tourisme Rdv 20h30 pour le spectacle .
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
PLUNGE INTO THE 1920s, a one-of-a-kind show: Charlestone, gatsby …
Pre-show refreshments from 7:30 p.m.!!!
Single price 20 ?.
Registration at the Tourist Office See you at 8.30pm for the show
L’événement Cabaret de Noël Les années folles Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON
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