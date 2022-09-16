Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Cabaret de Noël Les années folles

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28 20:30:00

fin : 2026-12-28

Date(s) :

2026-12-28

PLONGEZ AU COEUR DES ANNÉES 1920, Un spectacle unique en son genre Charlestone, gatsby …

Buvette avant le spectacle à partir de 19 h 30 !!!

Tarif unique 20 €.

Inscription Office de Tourisme Rdv 20h30 pour le spectacle

PLONGEZ AU COEUR DES ANNÉES 1920, Un spectacle unique en son genre Charlestone, gatsby …

Buvette avant le spectacle à partir de 19 h 30 !!!

Tarif unique 20 €.

Inscription Office de Tourisme Rdv 20h30 pour le spectacle .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

PLUNGE INTO THE 1920s, a one-of-a-kind show: Charlestone, gatsby …

Pre-show refreshments from 7:30 p.m.!!!

Single price 20 ?.

Registration at the Tourist Office See you at 8.30pm for the show

L’événement Cabaret de Noël Les années folles Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON