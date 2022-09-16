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AGENDA · Fort-Mahon-Plage

Cabaret de Noël Les années folles Fort-Mahon-Plage

lundi 28 décembre 2026 · Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Début
lundi 28 décembre 2026
Fin
lundi 28 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
rue des écoles
Ville
80120 Fort-Mahon-Plage
Département
Somme
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Fort-Mahon-Plage

Cabaret de Noël Les années folles

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-28 20:30:00
fin : 2026-12-28

Date(s) :
2026-12-28

PLONGEZ AU COEUR DES ANNÉES 1920, Un spectacle unique en son genre Charlestone, gatsby …

Buvette avant le spectacle à partir de 19 h 30 !!!

Tarif unique 20 €.
Inscription Office de Tourisme Rdv 20h30 pour le spectacle
PLONGEZ AU COEUR DES ANNÉES 1920, Un spectacle unique en son genre Charlestone, gatsby …

Buvette avant le spectacle à partir de 19 h 30 !!!

Tarif unique 20 €.
Inscription Office de Tourisme Rdv 20h30 pour le spectacle   .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PLUNGE INTO THE 1920s, a one-of-a-kind show: Charlestone, gatsby …

Pre-show refreshments from 7:30 p.m.!!!

Single price 20 ?.
Registration at the Tourist Office See you at 8.30pm for the show

L’événement Cabaret de Noël Les années folles Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON

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