Cabaret d’Impro avec La Licoeur, Poney Fringant, Bordeaux
Cabaret d’Impro avec La Licoeur, Poney Fringant, Bordeaux vendredi 19 juin 2026.
Cabaret d’Impro avec La Licoeur Vendredi 19 juin, 20h00 Poney Fringant Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00
Rien n’est écrit, tout peut arriver
Des comédiens, La Licoeur et une bonne dose de bonne humeur
Venez voir jusqu’où ça peut partir.
Infos pratiques :
️ENTRÉE LIBRE — Inscription via billetterie ️
Poney Fringant — 97 rue Malbec, Bordeaux
Accès vélo facile. Tramway C, D & F : gare Saint-Jean + 5 min à pied
Ouverture du bar dès 18h30
Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-jean/evenements/cabaret-d-impro-la-licoeur-du-19-06-2026 »}]
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