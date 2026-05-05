Cabaret d’Impro avec La Licoeur, Poney Fringant, Bordeaux

Cabaret d’Impro avec La Licoeur Vendredi 19 juin, 20h00 Poney Fringant Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Rien n’est écrit, tout peut arriver

Des comédiens, La Licoeur et une bonne dose de bonne humeur

Venez voir jusqu’où ça peut partir.

Infos pratiques :

️ENTRÉE LIBRE — Inscription via billetterie ️

Poney Fringant — 97 rue Malbec, Bordeaux

Accès vélo facile. Tramway C, D & F : gare Saint-Jean + 5 min à pied

Ouverture du bar dès 18h30

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-jean/evenements/cabaret-d-impro-la-licoeur-du-19-06-2026 »}]

Rien n’est écrit, tout peut arriver Des comédiens, La Licoeur et une bonne dose de bonne humeur Venez voir jusqu’où ça peut partir. Humour Spectacle