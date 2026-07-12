AGENDA · Betton
Cabaret du marché – Aragil Place de la cale Betton
dimanche 6 septembre 2026 · Place de la cale · Betton
Informations pratiques
Cabaret du marché – Aragil Place de la cale Betton Dimanche 6 septembre, 10h30
Aragil nous transporte par sa musique placée sous le signe du voyage. Son nom évoque en arménien la cigogne, oiseau migrateur qui revient avec nous, chaque année, sur la route de l’Ararat.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-06T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-06T12:30:00.000+02:00
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Place de la cale Betton Betton
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