Cabaret du Trech Tulle
Cabaret du Trech Tulle vendredi 20 mars 2026.
Cabaret du Trech
Salle de l’Auzelou Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Ce matin-là, rien ne devait déraper… Et pourtant !
Une rue en travaux, et au milieu des cônes et des klaxons, une rumeur
enfle un projet révolutionnaire serait sur le point de voir le jour.
Un homme ordinaire, un peu dépassé par les évènements mais plein
d’espoir, s’apprête à présenter son projet au dernier étage de la tour ,
convaincu qu’il va changer la vie des corréziens, des Français… Et bien
plus encore !
Mais pour cet inventeur embarqué dans un quiproquo invraisemblable
et pris dans la logique administrative la plus absurde, ce qui devait être
une simple présentation PowerPoint va vite tourner à la démonstration…
incontrôlée.
Très vite, l’affaire prend de l’ampleur journalistes, curieux et tout le
gratin se pressent pour assister à l’événement.
Tout est prêt… Jusqu’à ce que…
… les boutons qu’il ne fallait surtout pas toucher deviennent soudain très
tentants ! .
Salle de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Cabaret du Trech
L’événement Cabaret du Trech Tulle a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze