Cabaret du Trech Tulle

Cabaret du Trech

Salle de l’Auzelou Tulle Corrèze

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Ce matin-là, rien ne devait déraper… Et pourtant !

Une rue en travaux, et au milieu des cônes et des klaxons, une rumeur

enfle un projet révolutionnaire serait sur le point de voir le jour.

Un homme ordinaire, un peu dépassé par les évènements mais plein

d’espoir, s’apprête à présenter son projet au dernier étage de la tour ,

convaincu qu’il va changer la vie des corréziens, des Français… Et bien

plus encore !

Mais pour cet inventeur embarqué dans un quiproquo invraisemblable

et pris dans la logique administrative la plus absurde, ce qui devait être

une simple présentation PowerPoint va vite tourner à la démonstration…

incontrôlée.

Très vite, l’affaire prend de l’ampleur journalistes, curieux et tout le

gratin se pressent pour assister à l’événement.

Tout est prêt… Jusqu’à ce que…

… les boutons qu’il ne fallait surtout pas toucher deviennent soudain très

tentants ! .

Salle de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

