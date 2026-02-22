Cité de l’accordéon et des patrimoines Enquête au musée Le fil d’Aranea Place Maschat Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Enquête au musée Le fil d’Aranea

Place Maschat 2 Place maschat Tulle Corrèze

2026-04-17

fin : 2026-04-17

Une aventure tissée de mystère

Catastrophe au musée ! La pauvre Aranéa, victime d’un mauvais sort, a besoin de votre aide.

Remontez le fil de son histoire et tentez de la libérer.

Cette enquête vous mène au cœur du parcours dédié à la dentelle en poinct de Tulle.

Tout au long de l’année, la Cité vous propose des ateliers créatifs en famille et des temps de visites thématiques ou ludiques en lien avec nos collections et nos expositions temporaires. Une manière conviviale d’explorer le musée avec nos médiatrices, tout en éveillant sa curiosité et son imagination.

Durée 1 h Sur réservation Petits et grands dès 6 ans, ces rendez-vous en famille sont un moment de partage .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

