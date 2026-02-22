Théâtre L’Empreinte Printemps La Vouivre et percussions Claviers de Lyon Tulle

Théâtre L’Empreinte Printemps La Vouivre et percussions Claviers de Lyon

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Pulsion printanière pour quatre danseuses et danseurs et un grand cercle de percussionnistes. Une ronde chorégraphique du renouveau, gorgée de symboles et de mystère.

Se remettre en mouvement après le froid et le silence. Faire corps, musique et danse pour en appeler au vivant qui sommeille en nous ! Cinq musicien·nes de l’ensemble des Percussions Claviers de Lyon entourent les quatre interprètes de la compagnie La Vouivre. Au son des marimbas, xylophones, vibraphones, c’est tout un imaginaire peuplé de figures archétypales, de références et de rituels qui se réveille une danse macabre aux squelettes effrayants semble terrasser la mort, une ronde endiablée rappelle le légendaire Sacre du printemps, des élans collectifs et farandoles font remonter la sève. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 billetterie@sn-l’empreinte.fr

