Des Lendemains qui chantent Hoora Restitution atelier Des Dragons dans les halls 2 avenue Lieutenant colonel Faro Tulle

Tulle

Des Lendemains qui chantent Hoora Restitution atelier Des Dragons dans les halls

2 avenue Lieutenant colonel Faro 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Restitution de résidence Des Dragons Dans les Halls avec Julien Villa, Tristan Ikor et les participant.e.s de la semaine de création.

Julien Villa adapte un épisode de son roman Des Dragons dans les halls . Sur scène, dans un dispositif de studio de radio en live, il devient conteur. Accompagné d’un groupe de participant.e.s rappeu.r.se.s, chanteu.r.se.s, habitant.e.s, auteur.ice.s -, il fait surgir

une galerie de personnages vivant dans une cité de Montpellier dans les années 90. À ses côtés, le musicien Tristan Ikor conçoit en direct une bande-son hip-hop qui ouvre l’imaginaire. Du 13 au 17 avril avril, à DLQC, c’est 5 jours pour écrire, inventer et créer ensemble, dans un esprit collectif et spontané. Avec ou sans expérience, des participant.e.s sont invité.e.s à entrer dans le récit, à jouer, rapper, danser, et faire vivre cette histoire. .

2 avenue Lieutenant colonel Faro 2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50

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English : Des Lendemains qui chantent Hoora Restitution atelier Des Dragons dans les halls

L’événement Des Lendemains qui chantent Hoora Restitution atelier Des Dragons dans les halls Tulle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze