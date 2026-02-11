Cabaret équestre Dromençal nouveau spectacle Indian’s Vallée Beauregard-Baret

Cabaret équestre Dromençal nouveau spectacle

Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

– de 12 ans

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-08-30

2026-05-14 2026-05-25 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-23

Sur un air de fréquence radio, chevaux, acrobates, artistes, voltigeurs vous feront découvrir les terres provençales dans ce nouveau cabaret équestre.

Embarquez en famille dans ce spectacle d’1h15, couvert et assis, dans une ambiance ‘ Drom ‘en salle ‘

Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 87 98 contact@indiansvallee.com

English :

Horses, acrobats, artists and acrobats will take you on a tour of Provence in this new equestrian cabaret.

Bring the whole family for this 1h15 show, covered and seated, in an indoor ‘Drom’ atmosphere

