Cabaret équestre Dromençal nouveau spectacle Indian’s Vallée Beauregard-Baret
Cabaret équestre Dromençal nouveau spectacle Indian’s Vallée Beauregard-Baret jeudi 14 mai 2026.
Cabaret équestre Dromençal nouveau spectacle
Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
– de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-25 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-23
Sur un air de fréquence radio, chevaux, acrobates, artistes, voltigeurs vous feront découvrir les terres provençales dans ce nouveau cabaret équestre.
Embarquez en famille dans ce spectacle d’1h15, couvert et assis, dans une ambiance ‘ Drom ‘en salle ‘
.
Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 87 98 contact@indiansvallee.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Horses, acrobats, artists and acrobats will take you on a tour of Provence in this new equestrian cabaret.
Bring the whole family for this 1h15 show, covered and seated, in an indoor ‘Drom’ atmosphere
L’événement Cabaret équestre Dromençal nouveau spectacle Beauregard-Baret a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme