Le Rallye de la Gastronomie – Noix & Compagnie – Terres des Matras, Noix & Compagnie – Terres des Matras, Beauregard-Baret

Le Rallye de la Gastronomie – Noix & Compagnie – Terres des Matras Samedi 6 juin, 09h00 Noix & Compagnie – Terres des Matras Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

Notre famille est implantée sur les terres que nous cultivons depuis 1702. Nous sommes producteurs et transformateurs de noix, lavande/lavandin, truffes, céréales (tournesol, colza, blé), pommes de terre. Tout se passe chez nous : de la culture à la transformation et au conditionnement. Nous sommes en culture biologique et raisonnée, pour des gourmandises saines faites avec amour.

https://www.noix-et-compagnie.com/

Noix & Compagnie – Terres des Matras 485 impasse des Matras 26300 Beauregard-Baret Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://www.noix-et-compagnie.com/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR