Ancenis-Saint-Géréon

Cabaret estuaire

Halte nautique Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez assister au cabaret estuaire, spectacle de Folle Grenouille, le vendredi 8 mai à 20h à la halte nautique d’Ancenis-Saint-Géréon.

Cabaret Estuaire est un spectacle de Folle Grenouille, créé et joué une dizaine de fois dans le grand estuaire de la Loire à l’automne 2025.

Ce cabaret solo mêle cartes, récits, chansons, performances, objets, et nous invite de manière très contemporaine dans ce territoire pluriel, urbain, sauvage, industriel, contaminé, magnifique, secret.

Et, vous l’avez peut-être remarqué, cet estuaire remonte doucement vers chez vous.

Gratuit. .

Halte nautique Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Come and see Folle Grenouille’s cabaret estuaire on Friday May 8 at 8pm at the Ancenis-Saint-Géréon nautical center.

L’événement Cabaret estuaire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis