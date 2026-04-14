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Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors, Café associatif des Gallets, Rennes

Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors, Café associatif des Gallets, Rennes

Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors, Café associatif des Gallets, Rennes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Café associatif des Gallets

Adresse : 26 Avenue Donzelot

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Au chapeau

Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors Samedi 25 avril, 19h30 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T19:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T19:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

Une bande de gais lurons, de la loufoquerie, un saupoudrage de fantaisie, c’est la touche Caucus’ Tadors.

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.cafedesgallets.fr/ »}]
Cabaret improvisé

Les Caucus Tadors

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