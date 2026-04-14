Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors, Café associatif des Gallets, Rennes

Cabaret improvisé, par Les Caucus Tadors Samedi 25 avril, 19h30 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T19:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

Une bande de gais lurons, de la loufoquerie, un saupoudrage de fantaisie, c’est la touche Caucus’ Tadors.

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.cafedesgallets.fr/ »}]

Cabaret improvisé

Les Caucus Tadors