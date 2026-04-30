Cabaret Krump Conservatoire Charles Münch Paris
Cabaret Krump Conservatoire Charles Münch Paris samedi 23 mai 2026.
Rentrez dans cet espace inédit où l’énergie brute du Krump épouse la
folie du cabaret et la richesse des arts vivants. Suite à un temps de
rencontre et deux répétitions, des performeur·euses ont fusionné leurs
univers, pour vous offrir plusieurs courtes formes à l’alchimie unique.
Des
amateur·ices ont pris part à ce projet avec l’accompagnement d’un intervenant professionnel krump, Wrestler. Iels présenteront leur
création finale à l’occasion du Cabaret Krump.
WRESTLER
Wrestler de son vrai nom Julien Adjovi est
un activiste du krump. Il est danseur, chorégraphe et organisateur
depuis plus de 13 ans, aujourd’hui, il est une figure incontournable du
krump français. Son nom « Wrestler », qui signifie catcheur ou lutteur en
français tire son inspiration dans la diffusion grandissante de cette
discipline aux États-Unis. Ce nom évoque aussi la lutte constante que
peut représenter la vie, pour garder la tête haute, réussir, rester
heureux et reconnaissant.
En 2017, il crée sa propre structure et
son événement éponyme : Krumpfest, dédiés à la recherche artistique et
chorégraphique du krump. Ces initiatives tendent à ouvrir cette
discipline à un plus large public et à la connecter avec d’autres
pratiques artistiques.
Le projet du Cabaret Krump est né d’une
collaboration entre Wrestler, Findatdur de Krumpfest, et Camomille
Brisson, fondatrice et directrice artistique du chapiteau Rajganawak.
Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026
On appelle remontantes ces plantes qui fleurissent
ou fructifient deux fois dans la même année. De la même manière, la MPAA
récolte ce qu’elle sème deux fois l’an !
Découvrez la programmation ici.
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.
Le Cabaret Krump est un voyage entre l’énergie brute du Krump et la poésie et la théâtralité du cabaret.
Le samedi 23 mai 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit
Gratuit sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T19:30:00+02:00
Conservatoire Charles Münch 7 passage Piver 75011 Paris
+33185530350 breguet@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs
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