Cabaret Krump Conservatoire Charles Münch Paris

Rentrez dans cet espace inédit où l’énergie brute du Krump épouse la

folie du cabaret et la richesse des arts vivants. Suite à un temps de

rencontre et deux répétitions, des performeur·euses ont fusionné leurs

univers, pour vous offrir plusieurs courtes formes à l’alchimie unique.

Des

amateur·ices ont pris part à ce projet avec l’accompagnement d’un intervenant professionnel krump, Wrestler. Iels présenteront leur

création finale à l’occasion du Cabaret Krump.

WRESTLER

Wrestler de son vrai nom Julien Adjovi est

un activiste du krump. Il est danseur, chorégraphe et organisateur

depuis plus de 13 ans, aujourd’hui, il est une figure incontournable du

krump français. Son nom « Wrestler », qui signifie catcheur ou lutteur en

français tire son inspiration dans la diffusion grandissante de cette

discipline aux États-Unis. Ce nom évoque aussi la lutte constante que

peut représenter la vie, pour garder la tête haute, réussir, rester

heureux et reconnaissant.

En 2017, il crée sa propre structure et

son événement éponyme : Krumpfest, dédiés à la recherche artistique et

chorégraphique du krump. Ces initiatives tendent à ouvrir cette

discipline à un plus large public et à la connecter avec d’autres

pratiques artistiques.

Le projet du Cabaret Krump est né d’une

collaboration entre Wrestler, Findatdur de Krumpfest, et Camomille

Brisson, fondatrice et directrice artistique du chapiteau Rajganawak.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On appelle remontantes ces plantes qui fleurissent

ou fructifient deux fois dans la même année. De la même manière, la MPAA

récolte ce qu’elle sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Le Cabaret Krump est un voyage entre l’énergie brute du Krump et la poésie et la théâtralité du cabaret.

Le samedi 23 mai 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Gratuit sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T19:30:00+02:00

Conservatoire Charles Münch 7 passage Piver 75011 Paris

+33185530350 breguet@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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