Cabaret Les grandes minuscules Cohons
dimanche 9 août 2026 · Cohons
Informations pratiques
Cohons
Cabaret Les grandes minuscules
Les Jardins Suspendus Cohons Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Tout public
La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules dans le cadre du Festival Jardins des Lumières.
Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.
Ateliers artistiques de 14h à 15h
Balades artistiques, 2 départs à 16h et 17h
Bal à la voix à 19h30
Danses trad et folk .
Les Jardins Suspendus Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com
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English :
L’événement Cabaret Les grandes minuscules Cohons a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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