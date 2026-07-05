Informations pratiques

Cohons

Cabaret Les grandes minuscules

Les Jardins Suspendus Cohons Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Tout public

La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules dans le cadre du Festival Jardins des Lumières.

Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.

​​Ateliers artistiques de 14h à 15h ​

​Balades artistiques, 2 départs à 16h et 17h ​​

​Bal à la voix à 19h30

Danses trad et folk ​​ .

Les Jardins Suspendus Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Cohons a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne