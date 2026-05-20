Jardins des Lumières Cohons
Jardins des Lumières Cohons samedi 8 août 2026.
Cohons
Jardins des Lumières
Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Tout public
Samedi, 08 août
17h Marin Marais, Élève de M. de Sainte Colombe , par la Compagnie Résurgences
Lecture Musicale. Biographie imaginaire de ce célèbre compositeur.
Viole de gambe Evelyne Peudon
Vox Sylvain Marmorat
de 20h à 22h Une guitare, une voix Cat Moyse en concert.
Du rock, du blues, des compositions, des reprises ! Laissez-vous emmener par cet univers singulier.
Ballade en nocturne au clos de la roche avec des lampions à l’issue du concert.
Dimanche, 09 août
Collectif Les Balladin.es
de 14h à 15h Atelier Art de la rue
17h Ballades poétiques danse, clown, chants, acrobaties, théâtre, claquettes et violoncelle, tout y est !
Buvette et restauration sur place. .
Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr
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English :
L’événement Jardins des Lumières Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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