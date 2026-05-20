Cohons

Jardins des Lumières

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Tout public

Samedi, 08 août

17h Marin Marais, Élève de M. de Sainte Colombe , par la Compagnie Résurgences

Lecture Musicale. Biographie imaginaire de ce célèbre compositeur.

Viole de gambe Evelyne Peudon

Vox Sylvain Marmorat

de 20h à 22h Une guitare, une voix Cat Moyse en concert.

Du rock, du blues, des compositions, des reprises ! Laissez-vous emmener par cet univers singulier.

Ballade en nocturne au clos de la roche avec des lampions à l’issue du concert.

Dimanche, 09 août

Collectif Les Balladin.es

de 14h à 15h Atelier Art de la rue

17h Ballades poétiques danse, clown, chants, acrobaties, théâtre, claquettes et violoncelle, tout y est !

Buvette et restauration sur place. .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Jardins des Lumières Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres