Cohons

Concert Choral

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tout public

Florilège choral d’hier et d’aujourd’hui par la trentaine d’interprètes de l’ensemble Saint-Michel.

Visites libres et guidées aux horaires et tarifs habituels

Concert gratuit .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Concert Choral Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres