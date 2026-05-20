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Concert Choral Cohons

Concert Choral Cohons dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Jardins Suspendus de Cohons

Ville : 52600 Cohons

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Cohons

Concert Choral

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Tout public
Florilège choral d’hier et d’aujourd’hui par la trentaine d’interprètes de l’ensemble Saint-Michel.
Visites libres et guidées aux horaires et tarifs habituels
Concert gratuit   .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24  contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Concert Choral Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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