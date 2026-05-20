Cohons

Yoga aux Jardins de Cohons

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-16

Tout public

Les jeudis de 17h à 18h

Accessible à tous, une invitation à ralentir, à respirer profondément, à s’installer dans les postures

Inscription conseillée, arrivée 5 min. avant

Apporter son tapis.

Lieu de repli en cas de pluie. .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Yoga aux Jardins de Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres