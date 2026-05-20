Yoga aux Jardins de Cohons Cohons
Yoga aux Jardins de Cohons Cohons jeudi 16 juillet 2026.
Cohons
Yoga aux Jardins de Cohons
Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-16
Tout public
Les jeudis de 17h à 18h
Accessible à tous, une invitation à ralentir, à respirer profondément, à s’installer dans les postures
Inscription conseillée, arrivée 5 min. avant
Apporter son tapis.
Lieu de repli en cas de pluie. .
Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr
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English :
L’événement Yoga aux Jardins de Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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