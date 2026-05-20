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Yoga aux Jardins de Cohons Cohons

Yoga aux Jardins de Cohons Cohons jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Jardins Suspendus de Cohons

Ville : 52600 Cohons

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif : 11 11 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cohons

Yoga aux Jardins de Cohons

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-16

Tout public
Les jeudis de 17h à 18h
Accessible à tous, une invitation à ralentir, à respirer profondément, à s’installer dans les postures
Inscription conseillée, arrivée 5 min. avant
Apporter son tapis.
Lieu de repli en cas de pluie.   .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24  contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Yoga aux Jardins de Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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