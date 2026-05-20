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Rendez-vous aux Jardins de Cohons Cohons

Rendez-vous aux Jardins de Cohons Cohons samedi 6 juin 2026.

Adresse : Jardins Suspendus de Cohons

Ville : 52600 Cohons

Département : Haute-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cohons

Rendez-vous aux Jardins de Cohons

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
Retour sur l’exposition de dessins Arbres en parole par Clément Gy, architecte paysagiste et lancement de l’exposition de land’art fragments du vivant par APO Plasticienne.
Visites libres et guidées aux horaires et tarifs habituels
Buvette et petite restauration sur place.   .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24  contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Rendez-vous aux Jardins de Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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