Rendez-vous aux Jardins de Cohons Cohons
Rendez-vous aux Jardins de Cohons Cohons samedi 6 juin 2026.
Cohons
Rendez-vous aux Jardins de Cohons
Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Retour sur l’exposition de dessins Arbres en parole par Clément Gy, architecte paysagiste et lancement de l’exposition de land’art fragments du vivant par APO Plasticienne.
Visites libres et guidées aux horaires et tarifs habituels
Buvette et petite restauration sur place. .
Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr
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English :
L’événement Rendez-vous aux Jardins de Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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