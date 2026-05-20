Cohons

Rendez-vous aux Jardins de Cohons

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Retour sur l’exposition de dessins Arbres en parole par Clément Gy, architecte paysagiste et lancement de l’exposition de land’art fragments du vivant par APO Plasticienne.

Visites libres et guidées aux horaires et tarifs habituels

Buvette et petite restauration sur place. .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Rendez-vous aux Jardins de Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres