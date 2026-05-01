Cohons

Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Arbres en parole exposition de 11 panneaux pour 11 arbres du Pays de Langres. Fragments du vivant , fleurs, graines, gouttes, les formes du vivant en poésie. Visites des jardins suspendus et du jardin de Silière au profit de Neurodon national (aide à la recherche en neuroscience).

Visites libres et guidées aux horaires et tarifs habituels. .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres