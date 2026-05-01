Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national Cohons
Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national Cohons samedi 30 mai 2026.
Cohons
Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national
Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Arbres en parole exposition de 11 panneaux pour 11 arbres du Pays de Langres. Fragments du vivant , fleurs, graines, gouttes, les formes du vivant en poésie. Visites des jardins suspendus et du jardin de Silière au profit de Neurodon national (aide à la recherche en neuroscience).
Visites libres et guidées aux horaires et tarifs habituels. .
Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr
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English :
L’événement Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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