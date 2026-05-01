Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national Cohons

Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national Cohons samedi 30 mai 2026.

Adresse : Jardins Suspendus de Cohons

Ville : 52600 Cohons

Département : Haute-Marne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cohons

Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Tout public
Arbres en parole exposition de 11 panneaux pour 11 arbres du Pays de Langres. Fragments du vivant , fleurs, graines, gouttes, les formes du vivant en poésie. Visites des jardins suspendus et du jardin de Silière au profit de Neurodon national (aide à la recherche en neuroscience).
Visites libres et guidées aux horaires et tarifs habituels.   .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24  contact@jardin-cohons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Clément Gy & APO plasticienne, Neurodon national Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Cohons (Haute-Marne)