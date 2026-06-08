Cabaret Madame Ose Bashung Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Cabaret Madame Ose Bashung

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17 21:15:00

Date(s) :

2026-12-17

Osez Alain en paillettes et sequins

Quand les icônes de la nuit parisienne Corrine, Patachtouille et Brenda Mour des créatures flamboyantes bardées de cuir et juchées sur talons aiguilles revisitent le répertoire d’Alain Bashung, cela donne un excellent cabaret électro-rock fantasque et poétique. Accompagnés par six musiciennes et musiciens hors pair, les artistes nous embarquent dans un voyage initiatique qui nous balade du rire aux larmes, entre succès populaires et morceaux plus confidentiels du chanteur et poète. Sous les strass et les paillettes, sous les costumes faits de

boas en plumes et sous les palettes de fards à paupières non sans oublier le perfecto iconique du rockeur, soudain, la poésie des textes d’Alain Bashung prend une teinte queer jusqu’alors imperceptible. Dans ce numéro survolté, c’est alors toute l’épaisseur des émotions qui s’invite volontiers. Une soirée incontournable où l’heure est à la fête. Et quant au vertige de l’amour, il vient nous cueillir droit au cœur !

A partir de 12 ans.Adultes

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

Dare to Wear Alain in Glitter and Sequins

When the icons of Parisian nightlife—Corrine, Patachtouille, and Brenda Mour—flamboyant creatures decked out in leather and perched on stiletto heels— reinterpret Alain Bashung’s repertoire, the result is an excellent, whimsical, and poetic electro-rock cabaret. Accompanied by six outstanding musicians, the artists take us on a journey of self-discovery that swings us from laughter to tears, moving between the singer-poet’s popular hits and lesser-known tracks. Beneath the rhinestones and sequins, beneath the costumes made of

feather boas, and beneath the palettes of eyeshadow— not to mention the rocker’s iconic leather jacket—suddenly, the poetry of Alain Bashung’s lyrics takes on a queer hue that was previously imperceptible. In this high-energy performance, the full depth of emotion comes through effortlessly. An unmissable evening where it’s time to party. And as for the dizzying thrill of love, it strikes us right in the heart!

Ages 12 and up.

L’événement Cabaret Madame Ose Bashung Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH