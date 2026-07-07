Cabaret Par ici Paris Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Cabaret Par ici Paris

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit pour les bellerivois, les + de 65 ans, demandeurs d’emplois, groupes de 10 personnes minimum, personnes en situation de handicap et partenaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Paris en lumière !

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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

Paris in the Spotlight!

L’événement Cabaret Par ici Paris Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-07 par Vichy Destinations