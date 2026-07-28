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Cabaret Paris-Berlin, spectacle de La Bouche x The Velvet Creepers au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

vendredi 9 octobre 2026 · Le Carreau du Temple · Paris

Cabaret Paris-Berlin, spectacle de La Bouche x The Velvet Creepers au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Le Carreau du Temple
Adresse
2 rue Perrée
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 11 à 22 euros.</p>

Premières dates parisiennes

L’insolence des parisien·nes La Bouche s’allie au burlesque des berlinois·es The Velvet Creepers. Une collaboration européenne inédite qui promet chansons militantes, performances circassiennes et costumes délirants.

Iels incarnent le renouveau du cabaret d’Est en Ouest. Les parisien·nes La Bouche rencontrent les berlinois·es The Velvet Creepers pour créer un show extravagant, queer et militant. Depuis 2022, le quatuor La Bouche, combine pop culture, poésie lesbienne et rap décolonial dans des spectacles détonants à l’esprit DIY. Aux manettes ? La flamboyante Soa de Muse, qui déployait en 2026 son cabaret futuriste au Festival Everybody, la troublante Mascare, la captivante Bili Bellegarde et le poignant Grand Soir. Leur audace se frotte au style burlesque, surréaliste et glamour de The Velvet Creepers. Créé en 2018 par le duo fougueux Fifi Fantôme, acrobate aérienne et danseuse burlesque et Dunja von K, pro du hula-hoop et de la suspension par les cheveux, ce « Cabaret de la Weimar sous acide », entend mixer la tradition satirique du cabaret allemand à la culture club berlinoise.

En partenariat avec l’Institut français Berlin

Dans le cadre de la Saison Cabaret (16/09 au 18/12 2026)

Atelier Faire Cabaret avec Bili Bellegarde

Mardi 6 octobre 2026 de 19h à 21h30 / Salle de spectacle
Adultes, tous niveaux
Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€ (22€ avec la Carte Carreau)
Réservez en cliquant ici !

Quand l’insolence parisienne rencontre le burlesque berlinois : un cabaret queer, militant et totalement délirant né de la collision entre La Bouche et The Velvet Creepers !
Le vendredi 09 octobre 2026
de 19h30 à 22h30
Le samedi 10 octobre 2026
de 19h30 à 22h30
payant

De 11 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T22:30:00+02:00;2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T22:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée  75003 Paris
https://weez.li/CU3QSISI +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple


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