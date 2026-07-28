Cabaret Paris-Berlin, spectacle de La Bouche x The Velvet Creepers au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Premières dates parisiennes

L’insolence des parisien·nes La Bouche s’allie au burlesque des berlinois·es The Velvet Creepers. Une collaboration européenne inédite qui promet chansons militantes, performances circassiennes et costumes délirants.

Iels incarnent le renouveau du cabaret d’Est en Ouest. Les parisien·nes La Bouche rencontrent les berlinois·es The Velvet Creepers pour créer un show extravagant, queer et militant. Depuis 2022, le quatuor La Bouche, combine pop culture, poésie lesbienne et rap décolonial dans des spectacles détonants à l’esprit DIY. Aux manettes ? La flamboyante Soa de Muse, qui déployait en 2026 son cabaret futuriste au Festival Everybody, la troublante Mascare, la captivante Bili Bellegarde et le poignant Grand Soir. Leur audace se frotte au style burlesque, surréaliste et glamour de The Velvet Creepers. Créé en 2018 par le duo fougueux Fifi Fantôme, acrobate aérienne et danseuse burlesque et Dunja von K, pro du hula-hoop et de la suspension par les cheveux, ce « Cabaret de la Weimar sous acide », entend mixer la tradition satirique du cabaret allemand à la culture club berlinoise.

En partenariat avec l’Institut français Berlin

Dans le cadre de la Saison Cabaret (16/09 au 18/12 2026)

Atelier Faire Cabaret avec Bili Bellegarde Mardi 6 octobre 2026 de 19h à 21h30 / Salle de spectacle

Adultes, tous niveaux

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€ (22€ avec la Carte Carreau)

Réservez en cliquant ici !

Quand l’insolence parisienne rencontre le burlesque berlinois : un cabaret queer, militant et totalement délirant né de la collision entre La Bouche et The Velvet Creepers !

Le vendredi 09 octobre 2026

de 19h30 à 22h30

Le samedi 10 octobre 2026

de 19h30 à 22h30

payant

De 11 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T22:30:00+02:00;2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T22:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/CU3QSISI +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

