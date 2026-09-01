Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante, exposition photo sur les grilles du square du Temple Elie-Wiese Square du Temple – Elie Wiesel Paris
mardi 22 septembre 2026 · Square du Temple - Elie Wiesel · Paris
Informations pratiques
Exposition photo Cabaret(s)
Histoire d’une transmission vivante
À partir de multiples regards photographiques, l’exposition – dont la direction artistique est confiée à Véronique Prugnaud – donne à voir la vitalité d’un art qui traverse les époques, transmet ses savoir-faire et continue aujourd’hui d’inventer de nouvelles formes de liberté et de spectacles.
Exposition sur les grilles du square du Temple Elie-Wiesel du 22 septembre au 18 décembre 2026 à deux pas du Carreau du Temple.
Dans le cadre de la Saison Cabaret initiée et soutenue par le ministère de la Culture.
L’exposition Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante a pour objectifs de valoriser le cabaret sous toutes ses formes, de démontrer sa capacité à traverser les époques, à transmettre ses savoir-faire, ses imaginaires et ses espaces de liberté, tout en se réinventant sans cesse.
Du mardi 22 septembre 2026 au vendredi 18 décembre 2026 :
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-19T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris
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