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Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante, exposition photo sur les grilles du square du Temple Elie-Wiese Square du Temple – Elie Wiesel Paris

mardi 22 septembre 2026 · Square du Temple - Elie Wiesel · Paris

Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante, exposition photo sur les grilles du square du Temple Elie-Wiese Square du Temple – Elie Wiesel Paris

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Square du Temple - Elie Wiesel
Adresse
64, rue de Bretagne
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Entrée libre </p>

Exposition photo Cabaret(s)
Histoire d’une transmission vivante

À partir de multiples regards photographiques, l’exposition – dont la direction artistique est confiée à Véronique Prugnaud – donne à voir la vitalité d’un art qui traverse les époques, transmet ses savoir-faire et continue aujourd’hui d’inventer de nouvelles formes de liberté et de spectacles.

Exposition sur les grilles du square du Temple Elie-Wiesel du 22 septembre au 18 décembre 2026 à deux pas du Carreau du Temple.

Dans le cadre de la Saison Cabaret initiée et soutenue par le ministère de la Culture.

L’exposition Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante a pour objectifs de valoriser le cabaret sous toutes ses formes, de démontrer sa capacité à traverser les époques, à transmettre ses savoir-faire, ses imaginaires et ses espaces de liberté, tout en se réinventant sans cesse.
Du mardi 22 septembre 2026 au vendredi 18 décembre 2026 :
gratuit

Entrée libre 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-19T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne  75003 Paris
https://weez.li/2L3BIUTD +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple


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