Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante, exposition photo sur les grilles du square du Temple Elie-Wiese Square du Temple – Elie Wiesel Paris

Informations pratiques

Exposition photo Cabaret(s)

Histoire d’une transmission vivante

À partir de multiples regards photographiques, l’exposition – dont la direction artistique est confiée à Véronique Prugnaud – donne à voir la vitalité d’un art qui traverse les époques, transmet ses savoir-faire et continue aujourd’hui d’inventer de nouvelles formes de liberté et de spectacles.

Exposition sur les grilles du square du Temple Elie-Wiesel du 22 septembre au 18 décembre 2026 à deux pas du Carreau du Temple.

Dans le cadre de la Saison Cabaret initiée et soutenue par le ministère de la Culture.

L’exposition Cabaret(s) – Histoire d’une transmission vivante a pour objectifs de valoriser le cabaret sous toutes ses formes, de démontrer sa capacité à traverser les époques, à transmettre ses savoir-faire, ses imaginaires et ses espaces de liberté, tout en se réinventant sans cesse.

Du mardi 22 septembre 2026 au vendredi 18 décembre 2026 :

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-19T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris

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