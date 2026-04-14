Cabinet de curiosité informatique, Étincelles du Palais de la découverte, Paris
Cabinet de curiosité informatique, Étincelles du Palais de la découverte, Paris samedi 23 mai 2026.
Cabinet de curiosité informatique Samedi 23 mai, 18h15 Étincelles du Palais de la découverte
À partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
L’informatique peut aussi se raconter et se comprendre par ses objets. Disquette, câble réseau ou encore tube à vide, soyez curieux et choisissez-en un pour découvrir ses secrets : les concepts, les techniques et l’histoire qui se cachent derrière.
Étincelles du Palais de la découverte 186 rue Saint-Charles 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France 01 56 43 20 20 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles Depuis le 9 juin 2021, retrouvez les médiations phares du Palais au cœur d’une structure étonnante dans le 15e arrondissement de Paris ! Rendez-vous aux Étincelles du Palais de la découverte pour des moments de science réjouissants et éclairants.
Cabinet de curiosité informatique Chimie Matière
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