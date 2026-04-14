Cabinet de curiosité informatique, Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Cabinet de curiosité informatique Samedi 23 mai, 18h15 Étincelles du Palais de la découverte

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

L’informatique peut aussi se raconter et se comprendre par ses objets. Disquette, câble réseau ou encore tube à vide, soyez curieux et choisissez-en un pour découvrir ses secrets : les concepts, les techniques et l’histoire qui se cachent derrière.

Étincelles du Palais de la découverte 186 rue Saint-Charles 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France 01 56 43 20 20 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles Depuis le 9 juin 2021, retrouvez les médiations phares du Palais au cœur d’une structure étonnante dans le 15e arrondissement de Paris ! Rendez-vous aux Étincelles du Palais de la découverte pour des moments de science réjouissants et éclairants.

Cabinet de curiosité informatique Chimie Matière