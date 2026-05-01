Cacaothé Initiation au jeu de rôle Cacaothé Périgueux

Périgueux

Cacaothé Initiation au jeu de rôle

Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Initiation jeu de rôle Incarnez un personnage et

vivez un scénario de découverte passionnant !

Au Cacaothé, coffee shop incontournable à Périgueux, les samedis soirs riment avec détente et convivialité grâce à nos soirées jeux, organisées chaque samedi jusqu’à 21h. .

Cacaothé 7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 41

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English : Cacaothé Initiation au jeu de rôle

L’événement Cacaothé Initiation au jeu de rôle Périgueux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Communal de Périgueux