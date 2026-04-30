Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cache-cache du stock – Expostion STOCK La Poste Rodier Paris

Cache-cache du stock – Expostion STOCK La Poste Rodier Paris

Cache-cache du stock – Expostion STOCK La Poste Rodier Paris samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Poste Rodier

Adresse : 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d'Auvergne

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Dans «Cache-cache du stock», les enfants conçoivent une maquette qui dissimule un élément ou une émotion de leur choix. Leur mission : imaginer un lieu, un système d’accès et une manière de protéger ce «trésor». Entre jeu, dessin et construction, ils explorent la notion de stockage en créant leur propre dispositif architectural !

INFORMATIONS

Public
Ateliers enfants 8-14 ans
Les parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants

Conception et animation
Coralie Jechoux, créatrice de contenu @bycoraliee

Partenaire média
Paris Mômes
Exposition avec le soutien de
La Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris
Parrain de l’exposition
Sogaris
Partenaire de l’exposition
La Poste Immobilier
Partenaire média de l’exposition
Tema.archi

Dans le cadre de l’exposition stock à la Poste Rodier Paris 9.

Prêt·es à explorer les mystères des architectures du stock ?
Du samedi 09 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 15h30
gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T15:30:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T15:30:00+02:00

La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne  75009 Paris
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/13351-cache-cache-du-stock.html


Afficher la carte du lieu La Poste Rodier et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)