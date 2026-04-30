Cache-cache du stock – Expostion STOCK La Poste Rodier Paris
Cache-cache du stock – Expostion STOCK La Poste Rodier Paris samedi 9 mai 2026.
Dans «Cache-cache du stock», les enfants conçoivent une maquette qui dissimule un élément ou une émotion de leur choix. Leur mission : imaginer un lieu, un système d’accès et une manière de protéger ce «trésor». Entre jeu, dessin et construction, ils explorent la notion de stockage en créant leur propre dispositif architectural !
INFORMATIONS
Public
Ateliers enfants 8-14 ans
Les parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants
Conception et animation
Coralie Jechoux, créatrice de contenu @bycoraliee
Partenaire média
Paris Mômes
Exposition avec le soutien de
La Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris
Parrain de l’exposition
Sogaris
Partenaire de l’exposition
La Poste Immobilier
Partenaire média de l’exposition
Tema.archi
Dans le cadre de l’exposition stock à la Poste Rodier Paris 9.
Prêt·es à explorer les mystères des architectures du stock ?
Du samedi 09 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 15h30
gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T15:30:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T15:30:00+02:00
La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne 75009 Paris
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/13351-cache-cache-du-stock.html
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