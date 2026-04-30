Cache-cache du stock – Expostion STOCK La Poste Rodier Paris

Dans «Cache-cache du stock», les enfants conçoivent une maquette qui dissimule un élément ou une émotion de leur choix. Leur mission : imaginer un lieu, un système d’accès et une manière de protéger ce «trésor». Entre jeu, dessin et construction, ils explorent la notion de stockage en créant leur propre dispositif architectural !

INFORMATIONS

Public

Ateliers enfants 8-14 ans

Les parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants

Conception et animation

Coralie Jechoux, créatrice de contenu @bycoraliee

Partenaire média

Paris Mômes

Exposition avec le soutien de

La Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris

Parrain de l’exposition

Sogaris

Partenaire de l’exposition

La Poste Immobilier

Partenaire média de l’exposition

Tema.archi

Dans le cadre de l’exposition stock à la Poste Rodier Paris 9.



Prêt·es à explorer les mystères des architectures du stock ?

Du samedi 09 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 15h30

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T15:30:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T15:30:00+02:00

La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne 75009 Paris

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/13351-cache-cache-du-stock.html



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