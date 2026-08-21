Cadeau littéraire : haïkus et livre-objet à personnaliser, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Cadeau littéraire : haïkus et livre-objet à personnaliser Samedi 5 décembre, 10h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

À l’approche des fêtes, la médiathèque Colette vous propose un moment convivial pour allier écriture et création. Autour d’un petit-déjeuner de Noël, venez rédiger des haïkus et échanger sur des citations littéraires. Ensuite, personnalisez un livre-objet pour y intégrer vos textes, et repartez avec une création unique, parfaite pour un cadeau fait-main ou un souvenir précieux.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Créez un livre-objet unique avec vos haïkus et citations préférées, à offrir ou à garder.

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