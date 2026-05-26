Dieulefit

Caem en fête Animations musicales

Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

A l’occasion du festival des mobilités et de Dieulefit dans son jardin. Avec la Fanfoireuse, la chorale et quatuor de flûtes traversières

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Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 caem.direction@gmail.com

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English :

On the occasion of the festival des mobilités and Dieulefit dans son jardin. With La Fanfoireuse, the choir and flute quartet

L’événement Caem en fête Animations musicales Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux