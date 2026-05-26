Caem en fête Musique Klezmer Place du Champ de Mars Dieulefit

Dieulefit

Caem en fête Musique Klezmer

Place du Champ de Mars Marché de Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:30:00

fin : 2026-06-05 11:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Animation musicale devant l’hôpital local

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Place du Champ de Mars Marché de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 caem.direction@gmail.com

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English :

Musical entertainment in front of the local hospital

L’événement Caem en fête Musique Klezmer Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux