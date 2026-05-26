Caem en fête Musique Klezmer Place du Champ de Mars Dieulefit
Caem en fête Musique Klezmer Place du Champ de Mars Dieulefit vendredi 5 juin 2026.
Dieulefit
Caem en fête Musique Klezmer
Place du Champ de Mars Marché de Dieulefit Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:30:00
fin : 2026-06-05 11:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Animation musicale devant l’hôpital local
.
Place du Champ de Mars Marché de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 caem.direction@gmail.com
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English :
Musical entertainment in front of the local hospital
L’événement Caem en fête Musique Klezmer Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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