Café-Archives, Archives municipales de Pontarlier, Houtaud

Informations pratiques

Café-Archives 19 et 20 septembre Archives municipales de Pontarlier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les archivistes sont à votre disposition pour vous apporter des conseils dans les recherches que vous souhaitez entreprendre ou que vous réalisez concernant Pontarlier et le Haut-Doubs. Moment convivial et d’échanges autour d’une collation ! Retracez également 200 ans d’histoire de la photographie à travers la présentation d’archives et d’objets.

Archives municipales de Pontarlier 8 rue de la Grande Oie (entrée B) 25300 Houtaud Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 81 14 https://archives.ville-pontarlier.fr

Les archivistes sont à votre disposition pour vous apporter des conseils dans les recherches que vous souhaitez entreprendre ou que vous réalisez concernant Pontarlier et le Haut-Doubs. Moment et ! à…

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