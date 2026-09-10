Café-Archives, Archives municipales de Pontarlier, Houtaud
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Pontarlier · Houtaud
Informations pratiques
Café-Archives 19 et 20 septembre Archives municipales de Pontarlier Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les archivistes sont à votre disposition pour vous apporter des conseils dans les recherches que vous souhaitez entreprendre ou que vous réalisez concernant Pontarlier et le Haut-Doubs. Moment convivial et d’échanges autour d’une collation ! Retracez également 200 ans d’histoire de la photographie à travers la présentation d’archives et d’objets.
Archives municipales de Pontarlier 8 rue de la Grande Oie (entrée B) 25300 Houtaud Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 81 14 https://archives.ville-pontarlier.fr
Les archivistes sont à votre disposition pour vous apporter des conseils dans les recherches que vous souhaitez entreprendre ou que vous réalisez concernant Pontarlier et le Haut-Doubs. Moment et ! à…
© Archives municipales de Pontarlier
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