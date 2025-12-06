Café BD Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Café BD

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

2025-12-06 10:30:00

Autour d’un café ou d’un thé, venez discuter BD, partager vos coups de coeur et découvrir nos derniers achats.

English :

Over a cup of coffee or tea, come and discuss comics, share your favorites and discover our latest purchases.

German :

Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können Sie über Comics diskutieren, Ihre Favoriten mitteilen und unsere neuesten Einkäufe entdecken.

Italiano :

Davanti a una tazza di caffè o di tè, venite a parlare di fumetti, a condividere i vostri preferiti e a scoprire i nostri ultimi acquisti.

Espanol :

Tomando un café o un té, venga a charlar sobre cómics, a compartir sus favoritos y a enterarse de nuestras últimas adquisiciones.

