Café BD Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
samedi 6 décembre 2025.
Café BD
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Autour d’un café ou d’un thé, venez discuter BD, partager vos coups de coeur et découvrir nos derniers achats.
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Over a cup of coffee or tea, come and discuss comics, share your favorites and discover our latest purchases.
German :
Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können Sie über Comics diskutieren, Ihre Favoriten mitteilen und unsere neuesten Einkäufe entdecken.
Italiano :
Davanti a una tazza di caffè o di tè, venite a parlare di fumetti, a condividere i vostri preferiti e a scoprire i nostri ultimi acquisti.
Espanol :
Tomando un café o un té, venga a charlar sobre cómics, a compartir sus favoritos y a enterarse de nuestras últimas adquisiciones.
L’événement Café BD Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon