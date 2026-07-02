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Café BD, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Serveyrolles · Toulouse

Café BD, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Serveyrolles
Adresse
10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Café BD Samedi 26 septembre, 11h00 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Samedi 26 septembre – 11h
Vous aimez la bande dessinée ? Venez découvrir les nouveautés BD de la médiathèque et échanger sur vos dernières lectures.
Médiathèque Serveyrolles

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana
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