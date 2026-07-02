Café BD, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Serveyrolles · Toulouse
Informations pratiques
Café BD Samedi 26 septembre, 11h00 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Samedi 26 septembre – 11h
Vous aimez la bande dessinée ? Venez découvrir les nouveautés BD de la médiathèque et échanger sur vos dernières lectures.
Médiathèque Serveyrolles
Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana
Club, rencontre échanges conseils
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