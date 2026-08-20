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Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Café blabla, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Café blabla Samedi 7 novembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:30:00+01:00

Un temps de discussion centré sur les réécritures. Le Nom de la rose en bande dessinée, L’Odyssée à Dublin, ou Don Quichotte revisité par un nouvel auteur, venez échanger avec nous autour de textes ayant eu plusieurs vies.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un temps de discussion centré sur les réécritures. Venez échanger avec nous autour de textes ayant eu plusieurs vies.

ornella lerouge

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