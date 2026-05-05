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Café Bricol’ à Toulouse (MJC Roguet quartier St Cyprien), MJC Roguet, Toulouse

Café Bricol’ à Toulouse (MJC Roguet quartier St Cyprien), MJC Roguet, Toulouse mercredi 10 juin 2026.

Lieu : MJC Roguet

Adresse : MJC Roguet Saint-Cyprien, 9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse, France

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Café Bricol’ à Toulouse (MJC Roguet quartier St Cyprien) Mercredi 10 juin, 18h00 MJC Roguet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T20:00:00+02:00

MJC Roguet MJC Roguet Saint-Cyprien, 9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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