Café Bricol’ à Toulouse Saint-Michel, Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Café Bricol’ à Toulouse Saint-Michel Mardi 13 octobre, 20h30 Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00

Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse, 31400 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol