Café Bricol’ à Toulouse Saint-Michel, Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse, Toulouse
mardi 13 octobre 2026 · Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Café Bricol’ à Toulouse Saint-Michel Mardi 13 octobre, 20h30 Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00
Toulouse 31400 Salle municipale rue Saint-Michel 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse 95 grand-rue Saint-Michel 31400 Toulouse, 31400 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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