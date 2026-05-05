Café Bricol’ à Toulouse Saint-Michel, Toulouse 31400 Salle Saint-Michel du Cratère Porte à gauche sous le porche 95, Grande Rue Saint-Mi, Toulouse

Café Bricol’ à Toulouse Saint-Michel Mardi 9 juin, 20h30 Toulouse 31400 Salle Saint-Michel du Cratère Porte à gauche sous le porche 95, Grande Rue Saint-Mi Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:30:00+02:00

Toulouse 31400 Salle Saint-Michel du Cratère Porte à gauche sous le porche 95, Grande Rue Saint-Mi 31400 TOULOUSE, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol