UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Café Bricol’ des Chalets, Maison de Quartier des Chalets, Toulouse

jeudi 1 octobre 2026 · Maison de Quartier des Chalets · Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
Maison de Quartier des Chalets
Adresse
7 Boulevard Matabiau, 31080 Toulouse, France
Ville
31080 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Café Bricol’ des Chalets Jeudi 1 octobre, 20h30 Maison de Quartier des Chalets Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T20:30:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T20:30:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00

Maison de Quartier des Chalets 7 Boulevard Matabiau, 31080 Toulouse, France Toulouse 31080 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)