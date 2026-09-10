AGENDA · Toulouse
Café Bricol’ des Chalets, Maison de Quartier des Chalets, Toulouse
jeudi 1 octobre 2026 · Maison de Quartier des Chalets · Toulouse
Informations pratiques
Café Bricol’ des Chalets Jeudi 1 octobre, 20h30 Maison de Quartier des Chalets Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T20:30:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T20:30:00+02:00 – 2026-10-01T22:30:00+02:00
Maison de Quartier des Chalets 7 Boulevard Matabiau, 31080 Toulouse, France Toulouse 31080 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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