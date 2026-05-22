CAFE BRICOL RAMONVILLE ST-AGNE Cité Rose, Salle Pablo Picasso, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

CAFE BRICOL RAMONVILLE ST-AGNE Cité Rose Samedi 7 novembre, 15h00 Salle Pablo Picasso Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Salle Pablo Picasso Salle municipale Pablo Picasso, Rue des Hirondelles, 31520 Ramonville-Saint-Agne, France Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol