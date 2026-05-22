AGENDA · Ramonville-Saint-Agne
CAFE BRICOL RAMONVILLE ST-AGNE Cité Rose, Salle Pablo Picasso, Ramonville-Saint-Agne
samedi 7 novembre 2026 · Salle Pablo Picasso · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
CAFE BRICOL RAMONVILLE ST-AGNE Cité Rose Samedi 7 novembre, 15h00 Salle Pablo Picasso Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00
Salle Pablo Picasso Salle municipale Pablo Picasso, Rue des Hirondelles, 31520 Ramonville-Saint-Agne, France Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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