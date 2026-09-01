DÎNER DANS LE NOIR À MONTJOIE Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne
vendredi 18 septembre 2026 · Domaine de Montjoie Ramonville · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
DÎNER DANS LE NOIR À MONTJOIE
Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Le vendredi 18 septembre à 19h30, faites confiance à vos sens !
Nous vous donnons rendez-vous à Montjoie, au cœur de la Bibliothèque qui sera entièrement plongée dans l’obscurité. Équipés d’un masque, vous dégusterez un menu surprise, là où les saveurs prennent une nouvelle dimension
Pour sublimer votre expérience, un accord mets & vins vous sera également proposé. .
Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On Friday, September 18, at 7:30 p.m., trust your senses!
L’événement DÎNER DANS LE NOIR À MONTJOIE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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