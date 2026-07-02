Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE

DANS LES RUES DE LA VILLE ! Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Pour sa 39e édition, l’art et la fête seront au cœur de la ville !

Que vous soyez passionné·es des arts de la rue ou simplement curieux·se, en famille, entre amis ou en solo, laissez- vous porter par une programmation riche et accessible, où l’imprévu fait partie du spectacle.

Le Festival de rue de Ramonville est ouvert à toutes et tous, et très majoritairement gratuit.

Les spectateur·ices seront invité·es à contribuer de façon libre, mais nécessaire à la fin des spectacles gratuits !

Théâtre, cirque, danse, performance, installation, musique… une trentaine de compagnies venues de France et d’Europe feront vibrer la ville, des places aux parcs en passant par les berges du Canal du midi. Et pour faire monter le plaisir, deux préambules viendront ouvrir le festival le 9 septembre à Toulouse (Bagatelle) et le 10 septembre à Labègee. .

DANS LES RUES DE LA VILLE ! Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For its 39th edition, art and festivities will take center stage in the city!

L’événement FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE