Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026

Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

La 39e édition du Festival de rue de Ramonville se tiendra cette année du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026 !

Le Festival de rue de Ramonville, rendez-vous incontournable des arts de la rue en Occitanie, porté par l’équipe d’ARTO en complicité avec la municipalité de Ramonville, vous donne rendez-vous pour sa 39e édition du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026 !

Théâtre, cirque, danse, performance, installation, musique… une trentaine de compagnies venues de France et d’Europe feront vibrer la ville, des places aux parcs en passant par les berges du Canal du midi. Et pour faire monter le plaisir, deux préambules viendront ouvrir le festival le 9 septembre à Toulouse (Bagatelle) et le 10 septembre à Labège.

**Toute la programmation est en ligne !**

** La billetterie pour les spectacles payants est ouverte**

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Horaires des festivités

Jeu. 10/09 19h-23h (Labège)

Ven. 11/09 19h-02h

Sam. 12/09 14h-02h

Dim. 13/09 12h30-20h

Pour contribuer aux efforts que nous déployons pour limiter les impacts de notre Festival sur la planète, pense à prendre ta gourde, ton gobelet, ta vaisselle, et à privilégier les transports doux et le covoiturage !

▶ Pour covoiturer, rendez-vous sur le site CoviEvent par Mobicoop.

Illustration Studio 1331

On a hâte de vous retrouver ! .

Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The 39th edition of the Ramonville Street Festival will take place this year from Friday, September 11, through Sunday, September 13, 2026!

L’événement FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026 Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE