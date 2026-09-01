PLANÈTE SCIENCES OCCITANIE FAIT SA RENTRÉE ! Le FabRiquet Ramonville-Saint-Agne
dimanche 13 septembre 2026 · Le FabRiquet · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
PLANÈTE SCIENCES OCCITANIE FAIT SA RENTRÉE !
Le FabRiquet 10 avenue de l’Europe Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous au FabRiquet pour découvrir la saison 2026-2027 de l’association !
**Vous êtes passionné(e)s par l’astronomie, le spatial, l’environnement, la robotique ou l’innovation de manière générale ? Le DIY ça vous parle ?**
Découvrez l’association [Planète Sciences Occitanie](https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/) lors de son événement de rentrée au FabRiquet à Ramonville Saint-Agne, au coeur du Parc du Canal !
Un temps convivial pour rencontrer nos bénévoles, nos projets 2026-2027 (clubs, concours de robot, Défis Solaires, stages de vacances), et visiter notre [FabRiquet](https://fabriquet.fab-manager.com/#!/) accessible au grand public toute l’année.
* **Dimanche 13 septembre**
* **De 14h à 16h**
* Au FabRiquet,10 avenue de l’Europe, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Bâtiment Ateliers 31 (ateliers 1 et 2), face à la station de métro
* **Entrée libre, sans inscription**
* **Parking sur place** .
Le FabRiquet 10 avenue de l’Europe Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie occitanie@planete-sciences.org
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English :
Come to FabRiquet to check out the association’s 2026–2027 season!
L’événement PLANÈTE SCIENCES OCCITANIE FAIT SA RENTRÉE ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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