PLANÈTE SCIENCES OCCITANIE FAIT SA RENTRÉE ! Le FabRiquet Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

PLANÈTE SCIENCES OCCITANIE FAIT SA RENTRÉE !

Le FabRiquet 10 avenue de l’Europe Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous au FabRiquet pour découvrir la saison 2026-2027 de l’association !

**Vous êtes passionné(e)s par l’astronomie, le spatial, l’environnement, la robotique ou l’innovation de manière générale ? Le DIY ça vous parle ?**

Découvrez l’association [Planète Sciences Occitanie](https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/) lors de son événement de rentrée au FabRiquet à Ramonville Saint-Agne, au coeur du Parc du Canal !

Un temps convivial pour rencontrer nos bénévoles, nos projets 2026-2027 (clubs, concours de robot, Défis Solaires, stages de vacances), et visiter notre [FabRiquet](https://fabriquet.fab-manager.com/#!/) accessible au grand public toute l’année.

* **Dimanche 13 septembre**

* **De 14h à 16h**

* Au FabRiquet,10 avenue de l’Europe, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Bâtiment Ateliers 31 (ateliers 1 et 2), face à la station de métro

* **Entrée libre, sans inscription**

* **Parking sur place** .

Le FabRiquet 10 avenue de l’Europe Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie occitanie@planete-sciences.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to FabRiquet to check out the association’s 2026–2027 season!

L’événement PLANÈTE SCIENCES OCCITANIE FAIT SA RENTRÉE ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE