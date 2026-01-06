Café céramique Malicorne-sur-Sarthe

Café céramique

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Atelier de création avec cuisson

À partir de 10 ans ados adultes

Dans une ambiance conviviale, décorez au pinceau votre pièce en argile déjà cuite. Inspirez-vous des motifs présents sur les faïences du musée pour imaginer votre propre décor. Après une seconde cuisson, vous récupérez votre création le mois suivant.

Tarif 15 € 2h Sur réservation. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Creative workshop with cooking

