Café céramique Malicorne-sur-Sarthe
Café céramique
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
2026-04-19
Atelier de création avec cuisson
À partir de 10 ans ados adultes
Dans une ambiance conviviale, décorez au pinceau votre pièce en argile déjà cuite. Inspirez-vous des motifs présents sur les faïences du musée pour imaginer votre propre décor. Après une seconde cuisson, vous récupérez votre création le mois suivant.
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Creative workshop with cooking
