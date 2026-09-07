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Café Chantier, Maison du projet wattignies, Wattignies

mardi 15 septembre 2026 · Maison du projet wattignies · Wattignies

Café Chantier, Maison du projet wattignies, Wattignies

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Maison du projet wattignies
Adresse
50 rue Fleming, 59139 Wattignies
Ville
59139 Wattignies
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Café Chantier Mardi 15 septembre, 16h00 Maison du projet wattignies Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Autour d’un café-goûter, profitez d’un moment d’échange pour mieux comprendre le projet de rénovation urbaine du quartier du Blanc-Riez.
Une exposition de la maquette est également prévue !

Maison du projet wattignies 50 rue Fleming, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
Autour d’un café-goûter, profitez d’un moment d’échange pour mieux comprendre le projet de rénovation urbaine du quartier du Blanc-Riez. Une exposition de la maquette est également prévue !

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