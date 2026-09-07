Café Chantier, Maison du projet wattignies, Wattignies

Informations pratiques

Café Chantier Mardi 15 septembre, 16h00 Maison du projet wattignies Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Autour d’un café-goûter, profitez d’un moment d’échange pour mieux comprendre le projet de rénovation urbaine du quartier du Blanc-Riez.

Une exposition de la maquette est également prévue !

Maison du projet wattignies 50 rue Fleming, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

Autour d’un café-goûter, profitez d’un moment d’échange pour mieux comprendre le projet de rénovation urbaine du quartier du Blanc-Riez. Une exposition de la maquette est également prévue !

Ville de Wattignies