Café Chantier, Maison du projet wattignies, Wattignies
mardi 15 septembre 2026 · Maison du projet wattignies · Wattignies
Informations pratiques
Café Chantier Mardi 15 septembre, 16h00 Maison du projet wattignies Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00
Autour d’un café-goûter, profitez d’un moment d’échange pour mieux comprendre le projet de rénovation urbaine du quartier du Blanc-Riez.
Une exposition de la maquette est également prévue !
Maison du projet wattignies 50 rue Fleming, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
Autour d’un café-goûter, profitez d’un moment d’échange pour mieux comprendre le projet de rénovation urbaine du quartier du Blanc-Riez. Une exposition de la maquette est également prévue !
Ville de Wattignies
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