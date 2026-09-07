Célébration du retour du coq, Place Alain Pluss, Wattignies

Informations pratiques

Célébration du retour du coq Samedi 19 septembre, 10h00 Place Alain Pluss Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Qui dit fin des travaux de rénovation du clocher de l’église dit retour du coq qui trône sur son sommet !

Au programme de ces festivités :

10h : Rassemblement devant l’église Saint-Lambert. Tradition du coq : début de la manifestation par Monsieur le Maire Frederic Faucomprez et le Père Antoine Nzoyihera de la paroisse

10h30 : Découpe du ruban tricolore

10h45 : Pose du coq par Monsieur le Maire, Alain Butin adjoint au Maire et le personnel de la société J-Leroy. Distribution de friandises pour les enfants

10h55 : Sonnerie des cloches

11h : Vin d’honneur (Salle Marcel Hugot)

Place Alain Pluss Place de la république wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

Qui dit fin des travaux de rénovation du clocher de l’église dit retour du coq qui trône sur son sommet ! célébration fête

Ville de Wattignies