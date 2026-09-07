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Célébration du retour du coq, Place Alain Pluss, Wattignies

samedi 19 septembre 2026 · Place Alain Pluss · Wattignies

Célébration du retour du coq, Place Alain Pluss, Wattignies

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Alain Pluss
Adresse
Place de la république wattignies
Ville
59139 Wattignies
Département
Nord

Célébration du retour du coq Samedi 19 septembre, 10h00 Place Alain Pluss Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Qui dit fin des travaux de rénovation du clocher de l’église dit retour du coq qui trône sur son sommet !

Au programme de ces festivités :
10h : Rassemblement devant l’église Saint-Lambert. Tradition du coq : début de la manifestation par Monsieur le Maire Frederic Faucomprez et le Père Antoine Nzoyihera de la paroisse
10h30 : Découpe du ruban tricolore
10h45 : Pose du coq par Monsieur le Maire, Alain Butin adjoint au Maire et le personnel de la société J-Leroy. Distribution de friandises pour les enfants
10h55 : Sonnerie des cloches
11h : Vin d’honneur (Salle Marcel Hugot)

Place Alain Pluss Place de la république wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
Qui dit fin des travaux de rénovation du clocher de l’église dit retour du coq qui trône sur son sommet ! célébration fête

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