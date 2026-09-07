Célébration du retour du coq, Place Alain Pluss, Wattignies
samedi 19 septembre 2026 · Place Alain Pluss · Wattignies
Informations pratiques
Célébration du retour du coq Samedi 19 septembre, 10h00 Place Alain Pluss Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Qui dit fin des travaux de rénovation du clocher de l’église dit retour du coq qui trône sur son sommet !
Au programme de ces festivités :
10h : Rassemblement devant l’église Saint-Lambert. Tradition du coq : début de la manifestation par Monsieur le Maire Frederic Faucomprez et le Père Antoine Nzoyihera de la paroisse
10h30 : Découpe du ruban tricolore
10h45 : Pose du coq par Monsieur le Maire, Alain Butin adjoint au Maire et le personnel de la société J-Leroy. Distribution de friandises pour les enfants
10h55 : Sonnerie des cloches
11h : Vin d’honneur (Salle Marcel Hugot)
Place Alain Pluss Place de la république wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
Qui dit fin des travaux de rénovation du clocher de l’église dit retour du coq qui trône sur son sommet ! célébration fête
Ville de Wattignies
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