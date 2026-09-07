Ch’est d’min coin, Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, Wattignies

Informations pratiques

Ch’est d’min coin Samedi 19 septembre, 19h30 Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Nord

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Retour à la tradition des Journées du Patrimoine !

Une soirée conviviale autour d’un repas de saison et d’un concert de chansons du Nord interprétées par des musiciens hors pair.

– 19h30 le repas (Ouverture des portes dès 19h): Moules-frites et tarte au sucre

Attention Jauge limitée => Réservation obligatoire auprès du Centre culturel avenue des arts 03 20 95 45 71

– 20h30 le spectacle : « Ch’est d’min coin » par la Cie IN ILLO TEMPORE. Chansons et musiques du Nord-Pas de Calais

Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Avenue des Arts, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « centreculturel@mairie-wattignies.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 95 45 71 »}]

Retour à la tradition des Journées du Patrimoine ! Une soirée conviviale autour d’un repas de saison et d’un concert de chansons du Nord interprétées par des musiciens hors pair. ch’ti spectacle

Ville de Wattignies