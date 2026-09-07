Café santé, Maison du projet wattignies, Wattignies
vendredi 18 septembre 2026 · Maison du projet wattignies · Wattignies
Informations pratiques
Café santé Vendredi 18 septembre, 09h00 Maison du projet wattignies Nord
Sans inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Au programme de ce café santé :
Présentation de l’association VRAC Hauts-de-France : Rencontrez l’association, groupement d’achat citoyen, du quartier du Blanc-Riez
Permanences du CCAS : Découvrez le Centre communal d’action sociale de Wattignies à travers une présentation des services et des permanences à votre disposition
Maison du projet wattignies 50 rue Fleming, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
Au programme de ce café santé : Présentation de l’association VRAC Hauts-de-France et des permanences du CCAS de Wattignies. santé social
Ville de Wattignies
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