Café santé, Maison du projet wattignies, Wattignies

Informations pratiques

Café santé Vendredi 18 septembre, 09h00 Maison du projet wattignies Nord

Sans inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Au programme de ce café santé :

Présentation de l’association VRAC Hauts-de-France : Rencontrez l’association, groupement d’achat citoyen, du quartier du Blanc-Riez

Permanences du CCAS : Découvrez le Centre communal d’action sociale de Wattignies à travers une présentation des services et des permanences à votre disposition

Maison du projet wattignies 50 rue Fleming, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

Au programme de ce café santé : Présentation de l’association VRAC Hauts-de-France et des permanences du CCAS de Wattignies. santé social

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