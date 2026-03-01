Café ciné #3 Le balai libéré de Coline Grando (2023) Montargis
Café ciné #3 Le balai libéré de Coline Grando (2023)
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
2026-03-26 16:00:00
2026-03-26 17:45:00
2026-03-26
Café ciné #3 Le balai libéré de Coline Grando (2023)
Dans les années 1970, les femmes de ménage de l’Université Catholique de Louvain mettent leur patron à la porte et créent leur coopérative de nettoyage, Le Balai libéré . Cinquante ans plus tard, le personnel de nettoyage de l’UC Louvain rencontre les travailleuses d’hier travailler sans patron, est-ce encore une option ? Un regard réjouissant sur l’esprit de solidarité. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Café ciné #3 Le balai libéré by Coline Grando (2023)
