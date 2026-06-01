Café citoyen échangeons sur le monde Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin
Café citoyen échangeons sur le monde Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin mercredi 17 juin 2026.
Monflanquin
Café citoyen échangeons sur le monde
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 20:00:00
Date(s) :
2026-06-17
L‘état du monde, l’actualité, nous touchent, mais en parler est souvent conflictuel ou tabou.
Venez rejoindre cet espace de partage, d’écoute, d’exploration sécure où chacun-e peut amener son sujet.
Avec Sacha et Blanche. Ouvert aux adultes et aux ados.
L‘état du monde, l’actualité, nous touchent, mais en parler est souvent conflictuel ou tabou.
Venez rejoindre cet espace de partage, d’écoute, d’exploration sécure où chacun-e peut amener son sujet.
Avec Sacha et Blanche. Ouvert aux adultes et aux ados. .
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Café citoyen échangeons sur le monde
The state of the world and current events affect us, but talking about them is often conflicting or taboo.
Come and join us in this space of sharing, listening and safe exploration, where everyone can bring their own subject.
With Sacha and Blanche. Open to adults and teens.
L’événement Café citoyen échangeons sur le monde Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides
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