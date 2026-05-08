Café-Concert : Barbara Forstner La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Barbara Forstner La Bellevilloise Paris samedi 23 mai 2026.
Barbara Forstner est une auteure-compositrice et musicienne Franco-Américaine. Elle a vécu 11 ans à New York avant de revenir en France emportant l’amour du folk et des roads songs dans sa valise. Marquée par le voyage et d’une sensibilité pour la musique alternative, la chanteuse mélange des sonorités rock et folk, alliant un univers intimiste à des textes mélancoliques.
Après la sortie d’un début Album, Nowhere at All sous le nom d’October Baby (band), Barbara Forstner a su attirer l’attention de medias tels que France Inter, FIP, Rollingstone magazine…et prépare la sortie de son premier album solo Long Long Gone qui sortira le 28 Novembre 2025!
Crédit photo : Rémi Sarda
La réservation est vivement conseillée.
2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.
Barbara Forstner en concert à la Bellevilloise le 23 mai !
Le samedi 23 mai 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T20:00:00+02:00_2026-05-23T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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