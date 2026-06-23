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Café-Concert : Mutha Madiba La Bellevilloise Paris

Café-Concert : Mutha Madiba La Bellevilloise Paris

Café-Concert : Mutha Madiba La Bellevilloise Paris samedi 11 juillet 2026.

Lieu : La Bellevilloise

Adresse : 19-21 rue Boyer

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Mutha Madiba est une artiste française auteure-compositrice-interprète mêlant chanson, rap, soul et influences afro.

Elle se distingue par une musique sensible, intime et engagée à travers un univers chaleureux et introspectif.

Elle s’impose comme une voix émergente, entre douceur, énergie et profondeur artistique et s’amuse à revoir son set sous toutes les coutures, cette fois accompagnée de Paul Sibil à la guitare et Valentin Provendier aux percussions.

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Mutha Madiba en concert à la Bellevilloise le 11 juillet !
Le samedi 11 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T20:00:00+02:00_2026-07-11T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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